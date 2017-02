Justice : Dix ans de réclusion pour homicide

Réagissez

Accusé d’homicide volontaire, le mis en cause, C.B., a été condamné, hier, par le tribunal criminel de la cour d’Oran à 10 ans de réclusion. Les faits remontent au 16 avril 2015, la dépouille d’un homme en état de décomposition vient d’être trouvée au niveau des Falaises.

Selon les premiers éléments, il s’agirait d’une chute mortelle. Après ouverture de l’enquête, il sera déterminé qu’il s’agit du dénommé M.S., âgé de 44 ans, dont la famille avait signalé la disparation depuis 48 heures. Toujours, selon les éléments de l’enquête, son portable trouvé sur les lieux sera contrôlé et un listing d’appel a été effectué par les policiers chargés de l’enquête.

C’est ainsi que le dernier numéro sera relevé et contrôlé, il appartient au mis en cause cité plus haut. Suite à des investigations, il sera retrouvé. Son arrestation n’a pas été facile. Interrogé sur les faits, il dira ne pas connaître un certain M.S., mais confronté au numéro de téléphone de la victime, il expliquera l’avoir trouvé au niveau des toilettes publiques, avec une inscription expliquant que son propriétaire étant un homosexuel. Lui aussi est homosexuel. «Je l’ai appelé, mais on ne s’est pas rencontrés», affirmera le prévenu devant les enquêteurs.

«Ce jour-là, je me trouvais au port d’Oran, où j’avais pour habitude de me retrouver pour boire». Cité à la barre du tribunal criminel de la cour d’Oran, le prévenu ne changera pas de déclaration, expliquant qu’il est vendeur de fruits et légumes au niveau du marché de la Bastille (rue des Aurès) : «Même si j’ai des défauts, je n’ai jamais commis ce crime.» Selon le rapport du légiste, la victime est décédée suite à un traumatisme facial crânien. Le représentant du ministère public avait requis la perpétuité contre le mis en cause. Quant à la défense de C.B., elle a plaidé la non-culpabilité, affirmant qu’aucune preuve tangible n’a été apportée.