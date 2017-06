Justice : 15 ans de réclusion pour agression sexuelle

Réagissez

Le tribunal criminel de la cour d’Oran a condamné, hier, le mis en cause, G.T., accusé dans une affaire d’association de malfaiteurs et fait contre nature, à la peine de 15 ans de réclusion.

Deux autres personnes citées pour les mêmes faits et déchargées par la victime ont été acquittées. Les faits ont eu pour théâtre la localité de Sid El Bachir, où, en plein jour, la victime qui se trouvait chez sa sœur et s’apprêtait à prendre le bus, a été agressée sous les yeux des passants par une bande de malfaiteurs. Ces derniers, munis d’armes blanches, l’ont trainée jusqu’à une maison se trouvant dans un bidonville où ils l’agresseront.

Elle ne devra son salut qu’à un jeune homme cité dans cette affaire, K.A., qui la tirera des griffes de ses bourreaux et l’aidera à fuir en lui payant un taxi clandestin. Elle sera par la suite retrouvée par les gendarmes dans un piteux état. Elle déposera plainte et se constituera partie civile. Le rapport du légiste appuie les dires de la victime. Cité à la barre, le principal accusé niera les faits et racontera une histoire qui sera démontée par la victime.

Les deux autres accusés le chargeront aussi et diront l’avoir vu avec la victime au niveau de la maison du bidonville. La victime, à son tour, chargera G.T. et déchargera les deux autres. Le représentant du ministère public dira que c’est un crime d’une grande cruauté et a, de ce fait, requis la perpétuité contre les mis en cause. Revenant sur la localité de Sid El Bachir, où la violence est devenue quotidienne et où nul n’est à l’abri, la défense des prévenus plaidera la non-culpabilité.