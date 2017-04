Justice : 10 ans de réclusion pour homicide

Réagissez

Avant-hier, le tribunal criminel de la cour d’Oran a condamné S.A. à 10 ans de réclusion et 200 millions de centimes de dédommagement pour homicide volontaire avec préméditation.

Le crime a été commis à El Kerma le 11 mai 2016. Lors d’une dispute, ce mis en cause âgé de 20 ans portera un coup de couteau à la victime, H.S. l’atteignant en plein cœur. Evacué au service des urgences de l’hôpital d’Oran et placé en soins intensifs, il décédera le 25 mars 2016. Arrêté et interrogé, le mis en cause confirmera la thèse de la dispute, expliquant que la victime l’avait provoqué alors qu’il se trouvait dans une salle de sports, une altercation s’ensuivra, puis une autre, où des amis les ont séparés.

«En fin de journée, alors que je me trouvais avec un ami, on m’a téléphoné pour me dire que la victime, avec des amis, se trouvait à proximité de mon domicile et injuriait mon père. En arrivant sur les lieux, j’ai constaté les faits. Ne pouvant me retenir, je suis rentré à la maison et j’ai pris un couteau avec lequel je lui ai porté deux coups», raconte l’accusé. Les témoins entendus confirmeront le différend qui a opposé la victime au mis en cause. Le représentant du ministère public a requis 20 ans de réclusion. La défense invoqua la légitime défense.