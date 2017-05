Journée de sensibilisation à l’EHU

Réagissez

A l’occasion de la Journée internationale sans tabac, le service de pneumologie, relevant de l’Etablissement hospitalo-universitaire 1er Novembre d’Oran, organise aujourd’hui une journée de sensibilisation et d’information sur le tabagisme et le risque qu’il présente pour la santé et, en particulier, chez les jeunes. Selon la cellule de communication de l’EHU, cette journée, ouverte au grand public, sera animée par des spécialistes en pneumologie, épidémiologie, oncologie et psychologie, ainsi que par des associations. Une pièce théâtrale sur les dangers du tabac sera aussi présentée. Les fumeurs vont aussi bénéficier des séances de mesure de souffle et du taux de monoxyde de carbone dans l’air expiré et des tests sur la dépendance nicotinique, ainsi que des tests psychologiques.

Des élèves seront invités à assister à cette manifestation, qui vise à les sensibiliser sur les méfaits de la cigarette. Pour rappel, près de 9% des élèves du cycle primaire à Oran fument, a révélé une étude sur la consommation de tabac en milieu scolaire, réalisée par le service de médecine scolaire de la wilaya entre 2014 et 2015. L’étude sur la consommation de tabac, dont les résultats ont été communiqués en 2016 a été menée au niveau de 30 écoles primaires de la ville d’Oran. L’étude fait observer également que 13% des élèves du cycle moyen sont des fumeurs et 21% au secondaire, dont 5% de filles sur la base des résultats d’une enquête ciblant 18 CEM et 14 lycées, relève la même source, qui soutient que 14% sont de parents fumeurs.