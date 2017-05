Jardin de Mdina Jdida : Une exposition dédiée aux fleurs

Réagissez

Les floralies d’Oran sont une manifestation annuelle dédiée à la promotion des fleurs, qui prend ses aises au Jardin municipal, sis à Mdina Jdida l Cette année, le coup d’envoi sera donné aujourd’hui l Plus d’une centaine d’exposants sont attendus.

Une centaine d’exposants, entre pépiniéristes, paysagistes, producteurs de plants, grenetiers, fournisseurs de matériel de culture et autres potiers sont attendus à partir d’aujourd’hui, au Jardin municipal d’Oran, dans le cadre de la 10e édition de la Fête des fleurs. Cet événement, devenu une tradition à Oran depuis 2008, verra la participation des wilayas des quatre coins du pays.

Comme nouveauté cette année, trois concours en direction des écoliers, des fleuristes et des clubs verts seront organisés, a-t-on appris de la cellule de communication de la commune d’Oran. «Pour le concours du meilleur club vert, le but est d’inciter les élèves à préserver l’environnement de leurs établissements scolaires».

Toujours selon la même source, un autre concours pour la réalisation, par les jeunes élèves, d’un jardin situé sur un terrain en face de l’école Bakhtaoui, au niveau de la délégation communale Es Seddikia, est également envisagé par la division de Protection de l’environnement de la commune. Mais encore, un programme d’ateliers a été initié pour former et sensibiliser les jeunes à la culture et à la préservation des fleurs.

Cette édition comprend également des stands pour exposer les services offerts par certaines entreprises d’entretien des espaces verts et la protection des plantes. L’animation sera aussi au rendez-vous. La réussite de cette événement pérennisant constitue un socle pour ancrer cette tradition dans les mœurs des Oranais afin d’inculquer plus de civisme et d’accorder plus de respect à l’environnement.