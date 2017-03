Interventions chirurgicales lourdes : L’EHU signe une convention avec la CNAS

Réagissez

L’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) 1er Novembre a adopté une nouvelle stratégie de gestion économique et financière pour réduire le coût des prises en charge et acquérir de nouveaux équipements, a-t-on appris, hier, lors d’un point de presse tenu par le directeur, le professeur Mansouri, et plusieurs chefs de service.

«Il s’agit d’opter à l’avenir pour la contractualisation des interventions dites lourdes, donc très coûteuses, à travers des conventions avec des établissements financiers et d’assurance», a expliqué Pr Mansouri, qui précise qu’il existe des prises en charge dont le coût atteint le milliard de cts par malade. Dans ce cadre, une convention a été signée avec la Caisse nationale d’assurance sociale (CNAS) entre les ministères de la Santé et du Travail. Cette convention porte sur une valeur d’un milliard de dinars, ce qui soulagera les finances de l’établissement, selon le directeur, qui a précisé qu’une réunion sera tenue prochainement entre l’EHU, la CNAS et le ministère de la Santé, pour la mise en œuvre de cette nouvelle coopération. Il y a lieu de souligner que l’EHU est un établissement public à caractère spécifique, doté d’une autonomie financière, placé directement sous la tutelle du ministère de la Santé, ce qui oblige de trouver des modes de financement adaptés à la conjoncture, d’où l’importance des conventions et de la contractualisation de certaines interventions chirurgicales ou autres prises en charge. Dans ce cadre, le professeur Mansouri a rassuré quant à la prise en charge des malades, soulignant que l’hôpital souffre notamment des évacuations de toutes les wilayas du pays, et pas que l’Oranie. «Il faut savoir que nous avons une prise en charge immédiate et sans rendez-vous des cas de cancéreux sans délais d’attente, chose qui ne se fait dans aucun autre hôpital dans le monde», a-t-il déclaré, tout en soulignant que la vocation de l’EHU est, d’abord, la prise en charge des cas lourds, l’hôpital ne pouvant assumer les missions des autres structures de proximité.