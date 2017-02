Inspection régionale du travail : Le droit de grève en débat

Réagissez

La grève est un droit fondamental reconnu à chaque salarié et protégé par la Constitution. Mais ce moyen de pression énergique ne peut être exercé dans n’importe quelles conditions.

Selon M. Bendib, inspecteur régional du travail, de nombreux cas de non-respect des procédures de grève et des dépassements ont été signalés. Selon cet interlocuteur, «en 2016, près de 120 mouvements de grève illicites ont été observés dans les six wilayas d’Oran Mascara, Sidi Bel Abbès, Aïn Témouchent, Mostaganem, et Tlemcen. Pour la wilaya d’Oran, 23 grèves ont été observées par des employés, -toujours selon lui-, sans respecter la procédure, dont une vingtaine à caractère national».

Dans cette optique, l’inspection régionale du travail a organisé avant-hier une journée de formation sur les procédures réglementaires dans l’exercice du droit de grève. Selon M. Bendib, inspecteur régional du travail, cette journée organisée au niveau du siège de la CAAR à l’USTO, en collaboration avec le Laboratoire du droit de travail de l’université de Mostaganem et la section locale de l’UGTA a vu la participation des près de 250 syndicalistes. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de cette rencontre, à savoir l’outil de gestion des négociations, la prévention des conflits et l’exercice du droit de grève.

L’inspection régionale du travail de la wilaya d’Oran a enregistré, en 2016, près de 16 000 plaintes déposées par des travailleurs contre leurs employeurs, soit près de 307 plaintes chaque semaine. Ces plaintes concernent les conflits individuels émanant des secteurs privé et public.

La plupart de ces plaintes on été déposées par des travailleurs en exercice ou licenciés et qui n’ont pas reçu leurs droits, selon M. Bendib, inspecteur régional du travail. Pour la wilaya d’Oran, lesdits services ont reçu 9200 plaintes.

Les causes principales de ces conflits sont liées à la révision du régime indemnitaire, à l’exercice du droit syndical, à la protestation de l’encadrement, ou encore au statut particulier. La grande majorité des dossiers a été traitée. «Les conflits sont non seulement inévitables, mais ils sont également nécessaires à notre dynamique de travail. Mais le respect du code de travail s’impose.»