Réagissez

Artiste peintre, inspecteur retraité de l’éducation en arts plastiques et vice-président de l’association Civ-Œil, Ali Chaouche Tewfik, qui officie une galerie d’art en qualité de commissaire d’exposition, nous dévoile ses sentiments sur le sort de l’art de manière générale à Oran.

- Durant la période post-indépendance, pas moins de 10 galeries d’art existaient à Oran, à l’exemple de la galerie Coline, la galerie Martinez pour ne citer que ce deux-là. Oran était une plaque tournante de l’art et de la culture. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Aujourd’hui, le nombre de galeries d’exposition s’est drastiquement amenuisé. Heureux encore que la Résidence de l’artiste vive encore grâce à la seule subvention de la DJS, car la direction de la culture et l’APC ont, depuis longtemps, suspendu les leurs. Des projets sont tombés à l’eau : le musée d’art contemporain, le MAMO, le centre d’art, etc.

Malgré cela, nous maintenons un certain rythme d’activités, avec l’organisation de trois biennales méditerranéennes d’art contemporain à Oran, la 4ème étant reportée à une date ultérieure, et qui ont toutes obtenu un grand succès à l’échelle nationale et internationale et auxquelles avaient participé de jeunes talents, à l’exemple des sept jeunes photographes qui ont exposé durant la 3e biennale.

- Des projets ?

En attendant l’organisation de la 4e biennale d’art contemporain, nous diversifions, cette fois-ci, nos activités avec la tenue d’une série d’expositions avec de jeunes artistes, des ateliers d’écriture, des rencontres poétiques sur des styles variés tels que Awel et le Slam, initiées par le collectif Tej Leriem, et ce, à partir du 22 novembre.

- Un dernier mot…

Je dirais tout simplement qu’Oran est une ville méditerranéenne, avant-gardiste dans l’art, et elle le sera toujours. Nostalgique d’un passé où l’art et la culture rayonnaient à Oran ? Je répondrai, oui. Maintenant, nous œuvrons à ce que l’art revive et retrouve sa place dans notre société par son initiation aux jeunes générations qui affichent un réel engouement, comme on a pu le constater lors de l’exposition Dar D’Bagh de l’artiste peintre Mourad Belmekki, et qui a drainé la foule. Nous continuons en fait notre combat pour que l’art ne dépérisse pas. Je rappelle, à cet effet, que l’association Civ-Œil a été créée durant la décennie noire, du temps du défunt dramaturge Abdelkader Alloula.