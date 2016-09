Incendie entre Boutlélis et Bousfer : Un cadre de la conservation des forêts décède sur les lieux du sinistre

Réagissez

Un important feu de forêt, ayant coûté la vie à un cadre de la Conservation des forêts de la wilaya d’Oran, s’est déclaré, mercredi, au niveau de cap Ghilès, entre la commune de Bousfer et Cap Blanc dans la commune de Boutlélis.

Bekkar Habib, chef de service de la protection de la faune et de la flore de la Conservation des forêts de la wilaya d’Oran, 59 ans, est décédé d’un arrêt cardiaque suite à une asphyxie par la fumée, a-t-on appris de la Protection civile. La victime était en mission sur les lieux du sinistre qui s’est déclenché vers 20h. L’incendie a aussi causé des blessures à deux pompiers. Selon un bilan provisoire arrêté dans la journée de jeudi, 230 hectares, entre arbres de diverses essences, maquis et broussailles, ont été ravagés par les flammes.

En plus des différentes unités de la Protection civile, les éléments de l’ANP, les unités de la Conservation des forêts, des renforts des services de la Protection civile des wilayas avoisinantes, à savoir Mascara, Aïn Témouchent, Tlemcen et Sidi Bel Abbès ont été mobilisés pour circonscrire le feu. La situation a été totalement maîtrisé hier matin. Un dispositif de sécurité a été mis en place. Un autre feu de forêt a été signalé le même jour au niveau du lieu-dit la Montagne de Santo, à Mers El Kébir. Plus de 2 hectares de maquis ont été ravagés.