Incendie dans un local commercial

L’incendie qui s’est déclaré, hier, dans un local commercial à haï Bensmir, commune de Aïn El Turck, a provoqué le courroux des jeunes chômeurs ayant bénéficié de ces locaux. Outre les dégâts causés par le feu sur la boiserie et l’installation électrique, et qui a failli s’étaler au reste du bâtiment, ces bénéficiaires déplorent le retard mis dans la réhabilitation des lieux avant leur exploitation.

En effet, selon nos constatations et le témoignage des intéressés, le bâtiment renfermant ces locaux commerciaux, au nombre de 240, est dans un état de dégradation avancée, avec une boiserie complètement arrachée, les installations de plomberie et d’électricité entièrement détériorées, les vitres éclatées, sans parler de l’insalubrité qui y règne. Les locaux n’étant pas encore occupés, ils ont profité aux jeunes délinquants et autres malfrats qui y ont trouvé refuge. Selon les bénéficiaires, l’APC de Aïn El Turck a promis d’engager les travaux nécessaires pour remettre les lieux dans leur état initial, toutefois, ces travaux tardent à venir.