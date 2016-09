Incendie au port d’Oran : Un stock d’acide citrique détruit

Réagissez

Le pire a été évité au port d’Oran suite à un incendie de produits chimiques. Selon la Protection civile, l’incendie s’est déclaré, la nuit de mardi à mercredi, dans un stock d’acide citrique.

Le sinistre qui s’est déclenché peu après 21h, a détruit 28 fûts de 200 litres chacun. L’intervention rapide des éléments de la Protection civile a permis de limiter les dégâts et de sauver plus de 500 autres bidons. Une trentaine d’agents et six véhicules de lutte contre les incendies ont été mobilisés dans le cadre de cette opération. Aucun blessé n’est à déplorer. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce sinistre. Notons que l’acide citrique est un composant destiné pour la préparation des matières biochimiques et la fabrication de produits comme l’eau distillée.