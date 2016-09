«Il n’y a aucune différence entre le privé et le public»

Réagissez

Malika Boudalia Bouchenak, psycholinguiste et pédagogue de renom, est l’auteur d’un ouvrage de référence L’école algérienne de Ibn Badis à Pavlov. Elle a ouvert l’une des premières écoles privées dans les années 1990. Depuis, elle a fondé une maison d’édition dédiée à la littérature enfantine.

- L’école privée recouvre quelle part dans le système scolaire algérien ?

Si on se limite à l’institutionnel, en ne comptabilisant pas les cours particuliers donnés par les enseignants du secteur public, et depuis que l’on parle de socle commun, cela va entre 3 et 5 ans, de l’école coranique à la crèche, puis de l’école préparatoire, entre 5 et 6 ans, à l’école primaire jusqu’au lycée. C’est le préscolaire et le primaire qui forment le gros de l’école privée.

- C’est en ce palier que l’essentiel se joue dans l’avenir de l’écolier ?

Absolument ! C’est au niveau du préscolaire que doit être construite chez l’enfant la compétence de base inscrite en 2008 dans la loi d’orientation scolaire et inspirée par l’Unesco, l’OCDE et l’Union européenne qui l’a appliquée en ses écoles. Avant les mutations sociologiques que l’Algérie a connues, cette compétence était transmise par la famille et la tradition de la transmission.

Elle est acquise en particulier par la confrontation de l’enfant avec la complexité. Celle-ci est supérieurement formatrice. Or que fait-on ? De l’enseignement au préscolaire, ce qui va à l’opposé des données scientifiques, d’une part. D’autre part, dans cet enseignement, l’enfant est soumis à la langue simple sans accès à la complexité.

- Cette situation étant, qu’a apporté l’école privée au système éducatif ?

Je vais vous surprendre : strictement rien. Elle fonctionne avec les mêmes manuels et la même méthodologie. Elle produit de l’échec tout autant que l’école publique. Or, l’école privée doit constituer une alternative. La seule différence est qu’elle est payante.