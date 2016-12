Réagissez

Salim Mecheri est coordinateur des laboratoires d’immunologie au CHU d’Oran. Il a derrière lui une longue carrière syndicale en milieu hospitalier et il est, actuellement, le coordinateur régional du Snapap. Il nous livre, dans cet entretien, son appréciation sur la relation qu’entretient le patient avec le secteur sanitaire.

- Un avis partagé consiste à dire que la prise en charge des malades dans les hôpitaux laisse à désirer chez nous. Qu’en pensez-vous ?

Je pense qu’il faut d’abord revenir un peu en arrière pour voir comment le concept de gratuité des soins, qui était un acquis inscrit dans la Constitution, a finalement été remis en cause. On a instauré un système de gestion qui préfigure une certaine volonté de privatiser. On parle désormais de gestion des coûts et où le malade est devenu un client et l’établissement hospitalier une entreprise.

Par ce nouveau mode de gestion, on veut en réalité inscrire la santé dans la nouvelle économie mondiale, mais sans les moyens, la démarche et les modes d’organisation des pays qu’on veut imiter. Exemple : la contractualisation va toucher un nombre important de personnel, ce qui se traduira par une démotivation certaine.

Ceci d’une part. D’autre part, il faut ajouter à cela les ruptures qui ne permettent pas de satisfaire continuellement les besoins exprimés, ce qui génère parfois, dans des cas extrêmes, un véritable climat de violence dans le milieu du travail. Je m’explique : nos malades sont en général accompagnés par beaucoup de personnes, leur famille et leurs proches qui réagissent très vivement lorsque, d’une façon ou d’une autre, la structure peine à répondre à leurs sollicitations.

Ces situations nous les vivons. Les malades pensent qu’ils doivent connaître quelqu’un à l’intérieur de la structure, faute de quoi, lorsqu’on leur dit qu’il manque telle ou telle chose pour la prise en charge (fil chirurgical, réactifs, etc.), ils nous répondent : «Comment se fait-il que le ministre annonce que tout est disponible, mais que vous, vous nous dites que vous n’avez pas ces produits là ? Donc vous le faites exprès !» Le personnel est accusé à tort lorsque le problème relève d’une défaillance dans la gestion. En tout cas, l’état d’esprit est tel que, de manière générale, le malade perçoit le système sanitaire comme un ennemi.

Quand il est dans une structure où il ne connaît personne, il n’est pas à l’aise. En réponse à des cas de violence, le ministère propose des solutions d’ordre sécuritaire. Or, normalement, il y a une organisation universelle à l’intérieur des structures sanitaires, qui instaurent de fait une discipline à laquelle tout le monde doit être soumis. Ce n’est évidemment pas le cas chez nous.

- Quelles sont les priorités pour remédier à cette situation ?

L’enjeu central, c’est le bureau d’entrée et il faut, impérativement, mettre en place un service d’accueil, qui soit en même temps la vitrine, l’image et le bouclier qui protégera les praticiens. Chez nous, ce sont les professionnels de la santé qui remplissent eux-mêmes cette tâche. Ensuite, plutôt que de favoriser la gestion des travaux de construction (c’est toujours important de réaliser de nouvelles entités de soins), on doit s’occuper avec la même vigueur de ce qui se passe à l’intérieur des structures existantes. Je vous donne un exemple déjà évoqué dans la presse : le mari d’une femme enceinte a très mal réagi pour un problème de manque d’oxygène ayant entraîné la déprogrammation, à plusieurs reprises, de l’accouchement de son épouse.

Cette affaire est emblématique d’une gestion défaillante. La femme enceinte est protégée par une convention ratifiée par l’Algérie et cela suppose que, malgré les dettes, l’entreprise avec laquelle un contrat a été signé, doit continuer à fournir, -quitte à le faire par réquisition-, le produit, pour ne pas léser les patients. L’autre aspect concerne les examens de base assurés par les laboratoires et qui sont importants pour le diagnostic. Le CHU dispose d’une armada de laboratoires, 7 en tout, plus le laboratoire central. Nous sommes dotés d’équipements ultra-sophistiqués, mais nous sommes freinés par les ruptures de consommables (les réactifs).

Ceci pousse les gens à aller vers le privé, mais avec peu de possibilités de remboursement, car la réglementation est stricte quand il s’agit des prérogatives des laboratoires à effectuer telle ou telle analyse. Tout ceci crée un climat de méfiance vis-à-vis du personnel de la santé, y compris dans les structures privées, qui n’échappent pas aux critiques des patients, qui ont fait l’expérience, même si les problèmes ne sont pas les mêmes.