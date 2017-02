Il abuse d’une adolescente et entame les procédures pour l’épouser

Réagissez

Le mis en cause, S.L., accusé de viol sur mineure de moins de 15 ans, a été condamné par le tribunal criminel de la cour d’Oran à cinq ans de réclusion, alors que son complice, accusé de prise de photos compromettantes, écopera d’une année de prison ferme.

Le 27 juillet 2015, la jeune G.H. rejoint son petit ami vers une habitation se trouvant au bidonville de Sidi Chahmi, ce n’est pas une habitation, mais plutôt une simple chambre appartenant au second mis en cause. Là, ils passeront la nuit ensemble. Signalons que le complice de S.L., lui aussi, se trouvait avec une jeune femme, au niveau de cette même chambre, et c’est là qu’il prendra la jeune victime G.H. en photo.

De retour chez elle, pressée de questions par ses parents, elle racontera sa mésaventure. Une plainte est alors déposée par le père, qui ne voulait aucun dédommagement, mais il déposera la plainte pour faire épouser la jeune fille par son petit ami.

Cité à la barre du tribunal criminel, le mis en cause, S.L., reconnaîtra les faits et affirmera avoir commis une erreur sachant que la jeune fille est une mineure, mais qu’il veut l’épouser. Concernant la photo de la jeune fille prise par le second accusé, S.L. expliquera qu’il lui a demandé de le faire pour la garder en souvenir. B.M. confirmera les déclarations de S.L. une fois cité à la barre. Quant au père de la victime, il expliquera n’être qu’un pauvre malheureux face à un problème qui le dépasse, «la seule solution est que S.L. épouse ma fille».

Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public demande 18 mois de prison ferme pour B.M. et 10 ans de réclusion pour S.L. La défense plaidera les circonstances atténuantes et remettra à la cour tout un dossier préparé par le mis en cause et la victime pour se marier.