Huit ans de prison requis contre le principal accusé

Déjà jugée par le pôle judiciaire d’Oran, l’affaire des deux conteneurs de pétards est passée devant la cour d’appel d’Oran.

Rappelons qu’en première instance, le principal prévenu, M.K. a été condamné à 8 ans de prison ferme, alors que ses 2 complices écoperont chacun d’une peine de 5 ans de prison, dont 3 fermes. Ces derniers devaient répondre du grief d’«association de malfaiteurs», «entrave à la législation des changes» et «fuite de capitaux».

D’un autre côté, les 4 douaniers et le transitaire, impliqués dans cette affaire, avaient bénéficié de la relaxe. Ils étaient accusés de non-dénonciation, mauvaise utilisation de fonction. L’affaire éclatera suite à des informations parvenues aux éléments sécuritaires portant sur 2 conteneurs se trouvant au port sec d’Es Sénia contenant des produits pyrotechniques. Ces derniers appartiendraient aux propriétaires d’une Eurl, sise à Sidi M’hamed, à Alger. Suite à l’extension des compétences et à la décision de perquisition émanant du procureur en date du 07.09.2015, il a été trouvé des manches à balai importés, sous lesquels étaient dissimulés 1,5 million de pétards et autres fumigènes.

L’instruction permettra d’entendre plusieurs responsables des Douanes du port d’Oran, dont certains seront mis en cause, alors que 2 des 3 principaux mis en cause seront arrêtés alors qu’ils tentaient de fuir. Cités à la barre, les mis en cause ne changeront pas leurs déclarations, les douaniers tenteront quant à eux d’expliquer ce que voulait dire conteneurs en souffrance, un terme de leur jargon.

Le procureur a requis le maintien de la peine de 8 ans de prison ferme et demandera 5 années pour les mis en cause relaxés en première instance. L’affaire a été mise en délibération.