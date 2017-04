Hommage posthume au syndicaliste Mohamed Hadef

Réagissez

Un vibrant hommage sera rendu à l’occasion de la célébration du 1er mai, Fête des travailleurs, au doyen des syndicalistes, le défunt Hadef Mohamed El Hebri, décédé le 1er février 2003 à Ghazaouet, dans la wilaya de Tlemcen. Cet homme hors pair était connu par sa bravoure et son dévouement, comme l’ont souligné, hier, de nombreux proches et amis du défunt, qui n’ont pas hésité à mettre en exergue son amour pour la littérature et son courage à défendre les droits des travailleurs et à faire connaître leurs devoirs. Quatorze ans après sa mort, ses amis se rappellent toujours ce militant fervent du syndicat et soulignent son engagement pour la sauvegarde des valeurs républicaines et la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs. Il n’hésitait jamais, armé d’un courage et d’une intelligence, à affronter les patrons les plus autoritaires et à se déplacer là où il y avait conflit, lors de la mise en place du GSE. Très affecté par les massacres de Sabra et Chatila, le défunt avait appelé sa fille, née lors de ce génocide, Sabra Chatila, en soutien à la cause palestinienne. Il fut SG de l’UT en 1965 et membre de l’union de wilaya. Il a été artisan de la naissance de la 1ère GSE/ATU à Ghazaouet en 1974. Il est le seul à avoir assisté à tous les congrès de l’UGTA depuis 1965.