Hommage posthume à l’historien Taleb Bendiab

Réagissez

L’histoire de l’Algérie contemporaine et celle du Mouvement national en particulier nécessitent une nouvelle réécriture à la faveur d’une lecture actuelle suivant une méthodologie rigoureuse qui permet aux jeunes Algériens, les chercheurs notamment, de se réapproprier l’histoire de leur pays.

C’est le plaidoyer des amis de l’historien Abderrahim Taleb Bendiab (1937-1992) à qui ils ont rendu un vibrant hommage lors d’une rencontre-débat organisée, samedi, à Oran. Cette rencontre autour du livre de Bendiab Ecrire l’Histoire, sorti à titre posthume, a été animée par l’historien Fouad Soufi et le professeur Mohand Amer. M. Soufi a parlé du livre en évoquant la méthodologie nouvelle proposée par feu Bendiab. Il s’agit d’un ouvrage comportant plusieurs textes déjà publiés mais aussi des inédits de l’auteur, dont des articles, des études, des communications ou des monographies. Selon Fouad Soufi, c’est le travail d’une vingtaine d’années au moins et qu’il a continué même pendant sa maladie, témoignage de son dévouement pour la cause nationale et son engagement en tant que chercheur ayant consacré toute sa vie à faire l’archéologie de l’Algérie, à travers ses mouvements sociaux et politiques. Abderrahim, comme aiment à l’appeler ses amis, est tombé malade en 1987 et a lutté pendant cinq ans pour produire le maximum de textes, à même de léguer un héritage scientifique qui éclairera le chemin des générations en quête de vérité.

Et, c’est justement l’objet de cet ouvrage édité à titre posthume, car il fournit une méthode scientifique focalisée sur le détail et la précision, ce qui permet d’enrichir le débat, même sur la période d’après 1962. Le livre traite notamment des rapports parti-syndicat, la culture, la corruption, mais aussi des ruptures historiques qu’il y a eu dans le mouvement national ou les bases sociales, ce qui éclaire encore mieux sur certains évènements phares, comme le 1er Novembre 1954. Justement, les participants à cette rencontre ont appelé à s’inspirer de la «rupture novembriste» pour amorcer un changement réel sur le plan politique et social. Saïd Kateb, militant du Mouvement démocratique et social (MDS) a saisi l’occasion pour s’interroger sur la situation sociopolitique du pays en s’adressant notamment aux jeunes «qui doivent lire l’histoire du pays selon une méthodologie nouvelle pour construire un avenir juste».