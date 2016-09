Réagissez

Prévue avant le mois de Ramadhan, la distribution de 40 box du marché de proximité de Hassi Mefsoukh aura lieu dans les prochains jours, a annoncé le maire de cette commune.

Une réunion sera tenue cette semaine et regroupera les services de la daïra, du Commerce et de l’APC pour ficeler le dossier et procéder à la distribution des décisions d’attribution. Ce projet retenu par les autorités locales s’inscrit dans la stratégie de lutte contre le marché informel de façon à insérer les commerçants ambulants dans le circuit légal de l’activité.

Avec l’éradication du commerce informel et la récupération de nombreux espaces publics, les autorités locales veulent désormais réorganiser l’activité commerciale et surtout inciter les commerçants à préserver l’environnement dans un cadre concurrentiel édicté par la loi. Toutefois, ce concept n’a pas donné les résultats escomptés puisque que plusieurs marchés de proximité ont été désertés par leurs occupants pour élire domicile sur la voie publique.

Dans certaines communes, les élus locaux ont dû prendre plusieurs mesures allant jusqu’à l’annulation de ces décisions. A Hassi Mefsoukh, l’ancien marché couvert très vétuste a été démoli et remplacé par une nouvelle infrastructure érigée en R+1. Une enveloppe de 3 milliards de centimes a été débloquée pour sa réalisation.