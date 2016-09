Hai Yasmine : Les habitants de la cité Lakrib en colère

Réagissez

La nouvelle cité des 60 Logements LPA située à haï Yasmine 2 et dont les acquéreurs ont reçu les clefs de leur appartement ce dimanche au siège de la wilaya, ne cachaient pas leur satisfaction de pouvoir enfin occuper le logement pour lequel ils ont tant attendu et tant sacrifié.

Cette satisfaction contrastait cependant avec les habitants de la cité LSP Lakrib, située en vis-à-vis. Ces derniers ont pour ainsi dire vu naître cette nouvelle tour, allant des fondations jusqu’au raccordement en eau potable, électricité et gaz. Ils ont avalé des tonnes de poussière, ils ont marché dans la boue. Ils n’ont jamais protesté malgré tous les désagréments qu’ils ont dû subir plus de 2 années durant.

Mais lorsque leur cité a, elle-même, été défigurée par les tranchées creusées tant à l’extérieur (eau potable) qu’à l’intérieur en vue du raccordement en électricité de cette tour, ceci, à l’intérieur même de la cour qui servait d’espace pour eux et leurs enfants et, surtout, en voyant toutes ces fosses, ces amas de terre, cette poussière envahissante demeurés en l’état, ils ont alors manifesté leur colère en s’adressant à tous les responsables (techniciens, chefs de chantier, entrepreneurs ou autres) présents sur les lieux.

«Nous voulons tout simplement, dira Hadj Hocine, représentant de la cité, qu’on nous rende notre cité comme elle était auparavant, qu’on nous débarrasse de cette fosse et de ces tas de pierres qui jonchent notre cour et surtout qu’on nous débarrasse de tout ce sable qui nous oblige à fermer portes et fenêtres.»