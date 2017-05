Réagissez

Cinq familles habitant un immeuble menaçant ruine, sis rue Smaïn Mohamed au quartier Choupot, vivent ces cinq derniers jours le calvaire, en raison de l’éclatement du réseau d’assainissement à l’intérieur de cette ancienne bâtisse.

Ils lancent un appel aux autorités locales pour intervenir et éviter une catastrophe sanitaire. Après l’effondrement de certains plafonds et des pans de murs des habitations du rez-de-chaussée de cet immeuble de deux étages occupé par une trentaine de personnes, ils font face à présent au manque d’assainissement, en raison, cette fois-ci, de l’absence de réseau d’évacuation des eaux usées, ce qui est une menace pour les habitants. Ces derniers souffrent de maladies respiratoires à cause des odeurs nauséabondes.

Plusieurs requêtes avaient été adressées à la wilaya et à l’APC. Devant l’absence de réaction des autorités concernées durant ces deux dernières années, les habitants ne savent plus à quel saint se vouer, bien que plusieurs commissions aient enquêté et recommandé le relogement des occupants comme une priorité pour éviter une catastrophe que peut provoquer l’effondrement de cet immeuble menaçant ruine.