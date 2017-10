«Guidini», un outil pour promouvoir l’employabilité

Réagissez

L’Association de développement des capacités des étudiants (ADCE) organise, aujourd’hui et demain, un événement estudiantin au niveau de l’Ecole normale polytechnique d’Oran (ENPO). Il s’agit en fait de la 3e édition de la conférence appelée «Guidini» (guide-moi), qui entre dans le cadre du projet ECHO (Education changement Oran).

«Ce congrès s’adresse aux jeunes, étudiants et nouveaux diplômés, avec pour objectif de permettre aux acteurs de demain de se rencontrer, de se former et de partager leurs expériences», nous expliquent les organisateurs dans un communiqué envoyé à notre rédaction. On nous assure aussi que cette troisième conférence abordera des aspects très variés, dont voici les intitulés : «Le développement, et si on en faisait un métier ?», «créations d’entreprises innovantes», «Innovation de rupture, business model», «Freelancing», «L’échec, l’art de réussir», «Le leadership et la gestion de la vie quotidienne», et enfin «comment atteindre ses objectifs et avoir une vision positive de l’avenir». Cette série de conférences sera assurée par nombre de speakers et formateurs, comme Younes Bahri, Rahmani Mustapha, Roubhi Samir, Djallal Mohamed Adnani, Mohamed M’brarek Azzi, Sonia Redjel, Tahimi Yassine. Pour information, Guidini est une manifestation périodique de l’Association ADCE qui comprend des journées de formation gratuites visant à encourager l’employabilité des étudiants ou des nouveaux diplômés et motiver leurs esprits créatifs à travers des conférences, ateliers et des success story, par des speakers et formateurs venus d’Oran, Alger et Béjaïa. Il faut savoir que la première édition des journées Guidini a eu lieu les 18 et 19 avril de l’année en cours à la faculté de droit de l’université Belgaïd, suivie le 3 mai par la deuxième édition qui s’est tenue à l’amphi central de l’université de I’USTO.