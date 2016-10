Grippe saisonnière : Le vaccin disponible dès dimanche

Réagissez

«La wilaya d’Oran a bénéficié de 60 000 doses de vaccin antigrippal au titre de la saison 2016-2017», a indiqué M. Boukhari, chef de service de la prévention à la direction de wilaya de la santé et de la population.

C’est le deuxième quota après Alger, qui a bénéficié pour sa part de 70 000 doses. Le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination antigrippale saisonnière a été fixé au 16 octobre 2016. «Dans ce cadre, poursuit M. Boukhari, le dispositif organisationnel vient d’être réactivé afin de permettre son opérationnalité le jour du lancement de cette campagne.» Notre interlocuteur fait part, par ailleurs, de l’adhésion totale des citoyens lors de la campagne précédente dans la mesure où les 60 000 doses accordées ont toutes été épuisées.

Ceci contrairement aux années 2013 et 2014 où respectivement 20 000 et 13 000 doses ont été incinérées. Les populations ciblées et prioritaires sont, d’une part, les personnes âgées de 65 ans et plus et, d’autre part, les malades chroniques, les femmes enceintes, le personnel de santé et les pèlerins.