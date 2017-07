Gdyel : Les travaux de construction de 1000 logements AADL lancés

Réagissez

Les travaux pour la réalisation de 1000 logements de type AADL (Agence d’amélioration et de développement du logement) seront lancés ce mois-ci dans la commune de Gdyel.



Ces travaux ont été confiés à une entreprise chinoise. C’est ce qu’a annoncé le président de l’Assemblée populaire communale de Gdyel. Les travaux s’étaleront sur une durée de 24 mois, selon le même responsable. La wilaya d’Oran a bénéficié d’un quota total de 28 000 logements de type AADL.

Au mois de janvier dernier, un quota supplémentaire de 13000 logements de type AADL a été consacré à Oran. Un quota qui s’ajoute à celui des 15 000 unités déjà acquises auparavant. Toutes les mesures ont été prises pour le lancement des travaux de réalisation très prochainement.

La grande partie de ce programme supplémentaire sera réalisée au niveau du nouveau pôle urbain qui s’étend entre Misserghine et Es-Sénia. Ce pôle urbain va abriter 10 000 unités. Les 3000 unités qui restent seront réalisées à Gdyel, El Mohgoun et Aïn El Turck. Ce nouveau quota s’inscrit dans le cadre de la prise en charge du déficit enregistré au regard du nombre de souscripteurs à cette formule de location-vente et du respect des engagements pour satisfaire leurs demandes. Les assiettes foncières ont déjà été choisies et les travaux ne tarderont pas à être lancés.