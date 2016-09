Réagissez

Une grande partie du réseau d’éclairage public de la wilaya d’Oran est vétuste et nécessite d’être réhabilité et modernisé.

Que ce soit sur les routes ou à l’intérieur du tissu urbain, l’absence de lumière dans certaines artères est toujours d’actualité. Dans cette optique, la commune de Gdyel a débloqué 22 millions de dinars pour le renforcement de l’éclairage sur la Route nationale 11. Cette route, très fréquentée, réputée par son trafic dense, a enregistré plusieurs accidents de la circulation à cause du manque d’éclairage.

La commune a ainsi installé 35 points lumineux, au grand bonheur des automobilistes qui se plaignaient de l’absence de sécurité la nuit en raison du manque d’éclairage. Une situation accentuée par la prolifération des sangliers et des animaux errants sur cette route, notamment la nuit.

La commune a aussi renforcé l’éclairage public dans les quartiers. Le manque d’éclairage accentue le sentiment d’insécurité des habitants et encourage les malfaiteurs à agir en toute tranquillité. Plusieurs vols d’habitations et agressions ont été enregistrés au niveau des quartiers dépourvus d’éclairage public. Des équipes d’entretien et de suivi vont être installées pour le contrôle des poteaux électriques et leur entretien.