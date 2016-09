Gdyel : 500 logements sociaux réceptionnés en 2017

Réagissez

Les travaux de viabilisation du site abritant 500 logements sociaux ont été entamés, selon le président de l’APC de Gdyel.

Ces logements destinés à la résorption de l’habitat précaire seront réceptionnés dans le courant du premier trimestre 2017 et une liste des bénéficiaires de ce programme sera également élaborée, apprend-on. Une commission de daïra sera donc désignée pour recenser les bénéficiaires de ce quota.

La commune de Gdyel a bénéficié de plusieurs programmes destinés à la résorption de l’habitat précaire et un nouveau pôle de logements, soit les cités 1500 et 1050 Logements sociaux ont été réalisés à l’est de la ville pour répondre aux besoins exprimés en matière de logements. Plus de 11000 familles ont été relogées depuis janvier 2015. Pour ce qui est des 1050 unités, les responsables locaux ont pris une série de dispositions pour répondre aux doléances de la population, notamment avec la création de deux aires de jeu, la réalisation de deux groupes scolaires en plus d’un marché de proximité.