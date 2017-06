Réagissez

Depuis trois mois, les handicapés à 100% n’ont toujours pas perçu leur pension mensuelle fixée à 4000 DA.

Une situation que de nombreux parents dans le besoin ont tenu à dénoncer, soulignant ainsi les conditions précaires dans lesquelles ils se trouvent. «Certaines familles ont deux enfants handicapés et n’ont aucun revenu pour leur venir en aide», a indiqué ce père de cinq enfants. Hier, les concernés ont souhaité que des mesures soient prises pour débloquer la situation et permettre à cette frange de la société de percevoir ses pensions.

Des sources à la DAS ont souligné que le budget alloué à ces aides parvient, chaque année, vers la fin du mois de mars, début du mois d’avril et que celui-ci doit être soumis à la commission des finances et plusieurs procédures doivent être menées pour entamer l’opération de versement de ces aides, ce qui explique ce retard. Elles indiquent également que les handicapés sont à jour pour ce qui est des versements de leur pension et que ces rappels seront versés vers la fin juin-début juillet. Il s’agit de cas dus au retard dans le dépôt des cartes de vie des intéressés pour l’actualisation de leur dossier.