Front social : 200 familles manifestent pour réclamer des logements

Réagissez

Les familles regroupées non loin du siège de la wilaya

Des familles en colère se sont rassemblées, hier, devant le siège de la wilaya. Elles disent avoir déposé des dossiers en vue d’être relogées depuis les années 1970, mais n’ont obtenu à ce jour aucune réponse.

Plus de 200 personnes se sont rassemblées, hier et avant-hier, devant le siège de la wilaya d’Oran pour protester et dénoncer le «retard dans le traitement de leur dossier de logement». Il s’agit, en effet, de personnes ayant déposé des dossiers depuis les années 1970 pour bénéficier de logements sociaux. Selon leur représentant, Guendouzi Fodil, ces derniers «ne savent plus à quel saint se vouer car aucune information ne leur a été communiquée».

Un autre protestataire, M. Haddad, nous a fait le récit de leur calvaire : «Nous avons déposé des dossiers au niveau l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) en 1977, puis d’autres en 1985 et 1990. Nous n’avons toujours pas bénéficié d’un logement alors que nous constatons que beaucoup d’autres ont été relogés. L’agence OPGI de Sidi El Houari nous a orientés vers celle de Gambetta. Ensuite, on nous a signifié que la daïra d’Oran sera notre interlocuteur.

Et puis aujourd’hui, nous ne savons plus à qui nous devons nous adresser.» Ce citoyen nous a montré plusieurs lettres envoyées aux services de la wilaya et au wali d’Oran. «Nous n’avons eu aucune réponse. Le ministère de l’Habitat nous a signifié dans une communication que le traitement des dossiers de logement social n’est pas de son ressort. Et, aujourd’hui, nous ne savons plus quoi faire».

Houari, un autre manifestant qui souffre de cécité, venu avec ses amis non-voyants, a ému tout le monde en racontant le nombre de fois qu’il s’est déplacé d’une administration à une autre. «On se joue de nous. Je suis fatigué et je n’ai pas d’emploi. Je suis handicapé et on s’amuse à m’envoyer d’une administration à une autre alors que des gens en bonne santé, jeunes et habitant des constructions illicites, ont été pris en charge et relogés», regrette notre interlocuteur. Selon M. Haddad, plus de 200 familles sont concernées par ce dossier de logement social.

Ces souscripteurs se sont organisés et ont désigné un représentant pour suivre l’évolution des choses. «Je suis leur représentant et tout ce que nous voulons est que le wali se manifeste ou nous fasse une communication pour expliciter notre situation. Nous sommes dans l’expectative depuis 40 ans», conclut M. Guendouz.