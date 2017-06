Formation professionnelle : Les inscriptions débuteront le 9 juillet

Réagissez

Les inscriptions pour la session de septembre 2017 seront lancées le 9 juillet prochain, a-t-on appris de M. Belbekouche, directeur de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels.

En marge d’une cérémonie organisée mercredi dernier en l’honneur de 24 lauréats de différentes spécialités au niveau du CFPA, le premier responsable de la formation professionnelle nous a fait savoir que les inscriptions pour la session de septembre 2017 seront lancées le 9 juillet prochain. Une large campagne de sensibilisation sera lancée à cet effet au mois de juillet pour informer les jeunes sur les offres du secteur, surtout que plusieurs conventions ont été conclues avec les opérateurs économiques dans le cadre de la nouvelle stratégie qui vise à répondre aux besoins du marché du travail.

D’autres conventions seront signées à l’avenir. Selon M. Belbekouche, «un large programme de sensibilisation comprenant un Salon local, des portes ouvertes et une campagne d’information et de sensibilisation sur les différentes offres et spécialités seront lancés à partir du mois prochain». Pour commencer, la direction de la formation va lancer une caravane qui sillonnera les plages d’Oran à la rencontre des jeunes estivants pour les informer sur les différents métiers.

Les jeunes pourront avoir des informations détaillées sur les filières de leur choix, avant de prendre leur décision finale, surtout que ce secteur offre des formations diplômantes et qualifiantes pour toute personne qui veut acquérir des compétences lui permettant de s’intégrer dans la vie professionnelle ou d’améliorer ses connaissances professionnelles en proposant des modes de formation, à savoir le résidentiel, l’apprentissage, les cours du soir, la formation continue et celle dite ‘‘femme au foyer’’, avec un encadrement technique et pédagogique qualifié dans les différentes spécialités. Une caravane est chargée de sillonner les plages ouest de Aïn El Turk jusqu’à Madagh, et une autre sillonnera la partie est, de la plage de Aïn Franine jusqu’à Marsat El Hadjadj.