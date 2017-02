Formation professionnelle : Lancement d’un nouveau dispositif

Réagissez

Le dispositif «16-20 ans», qui consiste à subventionner le placement de cette tranche d’âge dans des centres de formation, est le «cheval de bataille» de la direction de l’emploi de la wilaya d’Oran.

«90 jeunes vont bénéficier d’une formation à la faveur d’une convention-cadre signée entre le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels», a indiqué Bouzid El Aïd, conseiller principal auprès de la direction de la formation professionnelle d’Oran.

«Des cycles de formation dans les domaines de la l’électricité bâtiment, la soudure, la réalisation de plats traditionnels, entre autres, seront ouverts. Il suffit de réunir 30 jeunes pour constituer un groupe et lancer la formation», dira M. Bouzid. Le dispositif consiste à placer des jeunes désireux d’acquérir une qualification dans des centres de formation professionnelle en leur assurant une bourse de 3000 dinars (versée par l’ANEM) ainsi qu’une assurance sociale. Les jeunes de 16/20 ans bénéficient d’un stage théorique de 3 mois dans les établissements de la formation professionnelle et d’un stage professionnel pratique de 3 mois dans les entreprises.

De son côté, M. Kahloul, directeur régional de l’ANEM, qui assure le suivi de l’opération, a souligné que cette formation qualifiante de six mois sera sanctionnée par un diplôme. Ces jeunes auront la priorité en matière de placement. Le dispositif «16-20 ans» est l’un des trois axes sur lesquels repose la politique de l’insertion des jeunes, à savoir le Contrat de travail aidé (CTI) et le dispositif «maîtres artisans». Cette offre de formation au profit des 16 et 20 ans prend en charge les exclus du circuit scolaire pour les former dans ces métiers. «C’est entre 16 et 20 ans que les jeunes qui ne sont plus scolarisés ont le plus besoin d’orientation et d’aide», conclut notre interlocuteur.