Forêt de Madagh : Le feu reprend de plus belle

Deux nouveaux départs de feu ont été enregistrés, samedi, à la forêt de Cap Blanc à Boutlelis, au même endroit que celui mercredi soir, et qui a fait près de 250 hectares de pertes.

Selon la protection civile, le premier incendie s’est déclaré vers 15h et a ravagé une petite superficie de 500 m2 avant d’être maîtrisé au bout de deux heures de lutte. Le deuxième départ de feu a été signalé vers 20 heures, nécessitant l’intervention d’une centaine de sapeurs-pompiers de différentes unités, les éléments de l’ANP, la SEOR et la Conservation des forêts, et une douzaine d’engins de lutte contre l’incendie, selon la même source. Hier matin, l’opération de lutte contre ce sinistre était toujours en cours.

Le terrain accidenté, difficile d’accès, et le vent ont compliqué la mission des pompiers. Le premier départ de feu dans cette forêt a été enregistré la nuit de mercredi à jeudi dans une forêt de Cap Blanc, commune de Aïn El Kerma. Le feu qui a été circonscrit au bout de 49 heures de lutte, a ravagé quelque 250 hectares dont 160 hectares de maquis et 90 hectares de broussailles.

Rappelons que le sinistre a coûté la vie au chef du service de la protection de la faune et de la flore de la Conservation des forêts de la wilaya. Jeudi matin, dans la forêt de Madagh, à Boutlélis, 60 hectares de maquis sont aussi partis en fumée, selon le bilan de la protection civile.