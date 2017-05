Fonction publique : Protestation après l’annulation d’un concours de recrutement à Oran

Réagissez

Dix-huit lauréats d’un concours de recrutement qui avaient signé leur PV d’installation dans les postes d’administrateur, avaient entamé une formation avant que la Fonction publique n’annule ce concours.

L’annulation de l’examen professionnel destiné aux travailleurs de l’université Mohamed Boudiaf (USTO) par la Fonction publique a fait réagir, hier, les 18 candidats lauréats de ce concours. Dans un rassemblement, observé hier devant le siège de la Fonction publique à Sidi El Hasni, les contestataires, qui étaient appuyés par la section syndicale des travailleurs de l’USTO, ont exigé des éclaircissements, et surtout de revoir cette mesure. Selon M. Bouchiba, SG de la section syndicale des travailleurs de l’université Mohamed Boudiaf, les 18 candidats avaient signé leur PV d’installation vers la fin du mois de février dans les postes d’administrateur, administrateur principal et administrateur conseiller.

Ils avaient entamé leur premier mois d’une formation d’une année, lorsqu’ils ont été destinataires d’une décision d’annulation de ce concours. C’est, en effet, l’incompréhension chez ces lauréats, qui avaient passé avec succès ce concours professionnel, a noté le SG. «A l’origine de cette annulation, explique-t-il, une erreur commise par le centre d’examen, autrement dit un vice de procédure».

Hier, les contestataires ont exigé leur réintégration dans leurs nouveaux postes. Ils réclament aussi de sanctionner le centre d’examen qui est à l’origine de cette erreur et non les candidats. En fin de matinée, un groupe parmi les protestataires a été reçu par l’inspecteur de la Fonction publique, qui leur a promis, selon notre interlocuteur, de trouver une solution au problème. A noter que cette décision d’annulation a touché également des candidats lauréats dans le secteur de la santé et d’autres universités.