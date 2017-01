Fin de calvaire des maitres assistants

Réagissez

Les enseignants Maitres-assistants de la faculté de médecine d’Oran, qui ont protesté la semaine écoulée, exigeant le payement des arriérés de huit mois de salaires, ont finalement repris les cours jeudi et mis fin à leur mouvement de protestation.

C’est ce qu’a annoncé docteur Remini, représentant des 155 enseignants, et qui a tenu une réunion jeudi avec M. Senouci, recteur de l’université Oran 1.

«Nous venons d’être reçus par monsieur le recteur de l’université d’Oran et il nous a fait part d’une correspondance urgente du ministère de l’Enseignement supérieur, attestant qu’une modification du budget 2017 a été effectuée. Une enveloppe supplémentaire comportant les 11,75 milliards de centimes a été dégagée mercredi pour le règlement des rappels des salaires des 155 médecins enseignants», a déclaré Dr. Remini précisant que le paiement sera effectué en mi février. Pour rappel, les 155 maitres assistants ont été recrutés en mai 2015. Ils ont dû attendre plus de huit moins pour percevoir leur premier salaire. Les huit premiers mois de salaires depuis cette année n’ont toujours pas été perçus, ce qui a provoqué ce mouvement de protestation marqué par des assemblements et un boycott des cours. Les médecins enseignants ont exigé qu’une enquête soit diligentée, particulièrement quand ils ont appris qu’une première enveloppe avait déjà été dégagée pour ce dossier, et qui n’a rien donné.