Fête du 1er mai : Une balade urbaine à travers la ville

L’association Bel Horizon d’Oran organise, en partenariat avec l’Institut français, pour le 1er mai 2017, sa 5e balade urbaine à Oran. Les participants entameront une longue balade de la place Port-Saïd pour aboutir à la Promenade d’Ibn Badis (ex-Létang) en passant par le front de mer (boulevard de l’ALN). Cette manifestation sera animée par différents artistes locaux et étrangers. Un concert musical sera donné pour clôturer la journée au jardin Ibn Badis, à Sidi El Houari. «Se réapproprier l’espace public et entretenir le vivre- ensemble, tels sont les buts de cette balade urbaine du 1er mai 2017, devenue un rituel depuis 2013 dans les rues d’Oran, en remplacement momentané de la randonnée de Santa Cruz. Entre fanfare et street art, chacun trouvera son bonheur lors de cette déambulation artistique», selon l’association. Les premières éditions de ce grand rendez-vous oranais, déambulation festive initiée par l’association Bel Horizon, ont drainé un très grand nombre de personnes, rappelle-t-on.