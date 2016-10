Réagissez

Découvertes macabres

Les éléments de la Protection civile d’Oran ont déposé à la morgue des hôpitaux d’El Mohgoun et du CHUO deux cadavres pour les besoins d’autopsie. Le premier a été découvert, mercredi soir, au douar Djefafla, dans la commune de Marsat El Hadjadj. Il s’agit d’une femme de 29 ans retrouvée sans vie dans son domicile. Le second est celui du dénommé B.M., 64 ans, découvert, jeudi matin, gisant sur le sol près de l’entrée du port d’Oran. Notons que les deux cadavres ne portaient aucune trace de violence ou de décomposition. Z. S.

Un jeune homme de 26 ans tué dans une rixe

Un jeune de 26 ans a été poignardé, jeudi, dans le quartier Kouchet El Djir et est décédé juste après son admission au CHU d’Oran.

Le drame est survenu dans la nuit de jeudi à vendredi lorsqu’une rixe a éclaté entre la victime et deux individus âgés de 23 et 25 ans.

La victime a reçu un coup de couteau.

Une enquête a été enclenchée et a permis d’arrêter les auteurs présumés qui ont reconnu les faits. F. A.