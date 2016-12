Faits divers

Réagissez

- Il incitait sa femme à se prostituer



Une femme victime de violence corporelle a déposé une plainte contre son époux et a demandé la séparation après que ce dernier l’ait frappée et incitée à se prostituer pour lui ramener de l’argent. Ce dernier a été condamné à 18 mois de prison ferme par le tribunal pour «coups et blessures volontaires». La jeune femme résidait à Oran avec son époux, avec qui elle a deux enfants. Ils déménageront alors vers la localité d’Oued Fodda, et c’est là qu’il lui demandera de faire usage de son corps pour avoir de l’argent. Devant son refus, il la frappera. Cette dernière s’enfuit alors chez ses parents à Oran.

Ne perdant pas de temps, il la suivra, et sans état d’âme, il lui assénera une autre raclée lui causant une incapacité de 25 jours, selon le rapport du médecin légiste, de même qu’une plaie de 6 cm de profondeur au bras. Cité à la barre du tribunal de la cour d’appel, le mis en cause se défendra et dira qu’elle a monté toute cette affaire parce qu’elle ne voulait pas vivre à Oued El Fodda. La même peine a été confirmée par cette instance du second degré.

- Un maçon chute du 13e étage

Un maçon de 23 ans est décédé, avant-hier, dans un chantier de construction au quartier «USTO», non loin de l’université, selon la Protection civile. La victime, répondant aux initiales de H. B., est tombée du 13e étage. Elle est morte sur place des suites de polytraumatismes. La dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital du 1er Novembre et une enquête a été ouverte.

- Saisie de cocaïne à Aïn El Turck

Agissant sur informations, les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Aïn El Turck ont appréhendé, avant-hier, 3 jeunes individus, âgés entre 25 et 35 ans, en possession de 1,4 g de cocaïne pure. Les trois acolytes ont été déférés devant le parquet près le tribunal de Aïn El Turck, qui les a placés sous mandat de dépôt. Selon nos sources, les investigations se poursuivent pour découvrir l’éventualité d’un réseau dans ce type de commerce devenu juteux à Aïn El Turck.