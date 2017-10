Exposition-vente des produits du terroir

Réagissez

Depuis dimanche, le Musée national Ahmed Zabana abrite des expositions-ventes de produits artisanaux issus du terroir ancestral. 47 artisanes sont présentes à cette manifestation, et cela dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale.

Cette manifestation a été mise sur pied conjointement par les directions de wilaya de l’artisanat et de l’action sociale. Pour sa par part, Mlle Benhadid, pharmacienne installée à Oran et spécialisée en apiculture, est présente au musée par le biais du label «Atoul». Cette exposition-vente met en relief des produits tirés de la ruche, des composantes et dérivés du miel, de la gelée et du pollen frais et sec et des bougies d’ornement confectionnées à partir de la cire.