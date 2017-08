Réagissez

Le musée d’art moderne d’Oran abrite, jusqu’au 10 novembre prochain, une exposition sur la calligraphie arabe moderne qui est l’œuvre de l’artiste-peintre Kour Nourredine, diplômé des arts plastiques de l’université de Mostaganem. Cette manifestation culturelle, dont le vernissage a été donné, dimanche après-midi, par le directeur du musée national Ahmed Zabana, organisateur de l’événement, regroupe quelque 70 tableaux et œuvres de talent réalisés par l’artiste-peintre natif en 1960 d’Oran. Dans son travail, l’artiste Kour Nourredine utilise quatre éléments, à savoir la transmission du message à travers sa peinture, la composition, l’utilisation de la couleur et son style propre. Doté d’un riche parcours et palmarès, l’artiste a pris part, depuis 1999, à de nombreuses expositions individuelles ou collectives nationales et internationales, ainsi qu’aux Salons et festivals de la calligraphie arabe. Il a réalisé plusieurs stèles et fresques murales en compagnie d’autres artistes-peintres de la région. En 1982, il a effectué un voyage d’études en Egypte pour explorer le patrimoine sur la calligraphie arabe.