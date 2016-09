Ex-régie communale autonome des transports urbains (RCATUO) : Des employés sans salaires depuis 54 mois !

Réagissez

Sans salaires depuis 54 mois, et sans couverture sociale, 9 agents de l’ex régie autonome des transports urbains d’Oran (RCATUO) crient à l’injustice. Ils réclament ni plus ni moins que leur situation soit régularisée au plus tôt.

Les 9 employés de l’ex régie communale automne des transports urbains d’Oran ne savent plus à quel saint se vouer. En effet, voilà déjà 54 mois, soit depuis le mois d’avril 2012 que ces agents de l’ex RCATUO n’ont pas perçus leurs salaires. Pour rappel, la régie automne des transports urbains d’Oran, sous tutelle communale, est en cessation d’activité depuis le 28 février 2009. A cette époque, l’APC d’Oran a retenu 15 agents, faisant partie de l’ancien effectif, pour assurer tous les travaux relatifs au maintien du parc abritant l’ex-régie, ainsi que son gardiennage. C’est alors que 12 agents ont été affectés à la sécurité, et 3 autres à l’administration.

Ce personnel restreint, retenu à exercer depuis le 1er mars 2009, n’a été rémunéré que de la période allant du mois de mars 2009 à mars 2012. A cette époque, 6 agents, une fois avoir perçus leurs 36 mois de salaire, ont décidé de ne plus rester au sein de cette structure. Les 9 agents restants, bien qu’ils aient continué sans relâche à travailler, et à assurer la garde de jour comme de nuit, voilà déjà 54 mois, soit depuis mars 2012, qu’ils n’ont plus touché le moindre salaire.

«7 mois après avoir perçus la rémunération des 36 mois, c’est-à-dire en octobre 2012, pour motiver notre maintien, l’administration nous a donné un chèque de 20 000 DA pour l’achat du mouton de l’Aïd», nous explique un agent de cette ex-régie, venu à notre bureau, épaulés de ses confrères, pour se plaindre de cet état de fait. «Or, ajoute-t-il, hormis ce chèque de 20 000DA, nous n’avons reçu le moindre centime jusqu’à aujourd’hui !»

Ces employés nous ont assuré qu’en plus du fait de n’avoir pas touché de salaire depuis plus de 3 ans, s’ajoute autre un autre casse-tête : celui de n’être pas assuré à la CNAS depuis 2009. En effet, le maintien de ces travailleurs au sein de cet ex régie n’a pas été signalée à la CNAS afin qu’ils puissent avoir une couverture sociale en bonne et due forme. «Nous avons faits plusieurs démarches pour solliciter des demandes d’audiences, que ce soit au niveau de l’APC ou de la wilaya, mais en vain» regrettent-ils.