Environnement : Un forum pour sensibiliser au tri sélectif

Réagissez

«Gestion durable des déchets: objectif zéro déchet» est le thème d’un forum qui sera organisé à la Maison de jeunes d’El Barki par l’ONG internationale R20, dont le siège d’Oran chapeaute toute la Méditerranée. 150 participants sont attendus à ce forum, notamment des associations, à l’image de Wouroud El Hayat et Santé Sidi El Houari (SDH), ainsi que des représentants du secteur de l’éducation de la wilaya d’Oran et des représentants des APC d’Oran, Bir El Djir et Sidi Chahmi.

«Cet événement est un moment de visibilité du projet ‘‘Education citoyenne’’ au tri sélectif à la source des déchets ménagers mis en œuvre depuis 2015 avec le soutien des services culturels de l’ambassade de France (SCAF) et de la direction de l’environnement de la wilaya d’Oran», expliquent les organisateurs dans un communiqué. Ils précisent aussi que ce forum «sera une opportunité d’exposer les principaux résultats obtenus, de rendre visible l’implication des personnes formées et de présenter les recommandations et perspectives pour la pérennité du projet dès la rentrée sociale de septembre 2017, en coopération étroite avec le secteur de l’éducation et les collectivités locales» et que ce projet «visait à informer le large public, en particulier les jeunes, sur les bénéfices des bonnes pratiques de tri sélectif des déchets pour leur valorisation par le recyclage et ainsi réduire les quantités à enfouir au niveau du centre d’enfouissement technique de Hassi Bounif, soit plus de 1700 tonnes de déchets par jour». Les activités développées dans le cadre du projet ont contribué à préparer les citoyens, les jeunes, les femmes, les enseignants et les commerçants à lancer le tri sélectif dans les trois quartiers Es-Sabah, Ibn Sina et Sidi El Houari.