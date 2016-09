Environnement : Six nouveaux EPIC bientôt opérationnels

Réagissez

Quelque 40 milliards de centimes ont été débloqués par les services de la wilaya au profit de six établissements publics chargés de la propreté de la ville.

Il s’agit, en effet, de trois entreprises de wilaya, Oran propreté, Oran vert, Emerso, et trois entreprises communales, Bir El Djir propreté, Gdyel propreté et Tlelat Propreté. Ces subventions permettront l’acquisition d’équipements, dont du matériel roulant destiné au ramassage et à la collecte des ordures ménagères.

En effet, les pouvoirs publics n’ont jamais cessé d’accorder des subventions pour renforcer le parc roulant des services concernés, mais les résultats sont loin de satisfaire la population, qui a toujours réclamé une meilleure prise en charge de la collecte des ordures ménagères. Ces aides permettront aussi d’acquérir des bennes à ordures, des bacs, en plus de kits pour le lavage des bacs. Dans les zones ayant connu de grandes opérations de relogement de la population, notamment à Gdyel et Oued Tlélat, cette acquisition tant attendue par les responsables pourra améliorer la cadence de la collecte des ordures ménagères.