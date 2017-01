Enfin le bout du tunnel pour 1900 souscripteurs au programme AADL 1

Réagissez

Abdelmadjid Tebboune a présidé la cérémonie de remise des clés à des bénéficiaires de la daïra d’Es-Sénia. Ils sont en tout 2500 à voir, enfin, le bout du tunnel, notamment les 1900 qui ont souscrit au projet dit AADL1. Ceux-ci ont dû poireauter pendant près d’une quinzaine d’années. Certains parmi eux ont exprimé leur soulagement, car, à un moment, ils avaient presque perdu espoir, d’où l’engagement du ministre.

Il faut savoir que la distribution AADL concerne 5000 bénéficiaires, mais les 2500 restants recevront leur logement d’ici un mois et demi, selon ce qui a été avancé à l’occasion. «Oran a rattrapé le retard et elle commence aujourd’hui à récolter les fruits d’un programme ambitieux et je défie quiconque de me trouver dans le monde l’exemple d’un pays, riche ou pauvre, qui ait réalisé autant de logements !», s’est-il exclamé.

31 000 logements, toutes catégories confondues, sont encore en cours de réalisation à Oran. Le ministre a justement posé la première pierre pour un nouveau projet AADL de 13 000 unités.

Par ailleurs, le programme LPP (2000 logements), qui a fait couler beaucoup d’encre, a également fait l’objet d’une visite sur le site, et le ministre s’est félicité de la qualité du travail effectué. «Nous avons rencontré beaucoup de difficultés, de tentatives de discrédit, mais nous avons résisté à toutes les attaques et, aujourd’hui, grâce à notre volonté d’aller de l’avant, le programme a été réalisé et les appartements sont prêts», a encore déclaré le membre du gouvernement, évoquant par la même occasion les équipements qui accompagnent ce type de logements, notamment les espaces verts pour un meilleur cadre de vie. «Oran doit honorer le pays en devenant la plus belle ville méditerranéenne en 2021 (accueil des Jeux méditerranéens) !». Un autre pari, qui reste néanmoins difficile à tenir.