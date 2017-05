Réagissez

LE PRÉSUMÉ AUTEUR D’UN CRIME COMMIS À AÏN EL TÜRCK ARRÊTÉ



Selon le chef de la brigade de la gendarmerie de Bousfer, commune relevant de la daïra de Aïn El Turck, le présumé auteur

e l’assassinat d’un jeune, le week-end dernier, à Bomo-Plage, a été arrêté, avant-hier, à Khemis Meliana. Selon cette même source, le présumé coupable, né en 1988, sera présenté dimanche devant le magistrat instructeur près le tribunal de Aïn

El Turck. Pour la genèse, le corps sans vie d’un homme, répondant aux initiales M.K. et âgé de 30 ans, avait été retrouvé

lardé de coups de couteaux en son domicile à Bomo-Plage. Les premiers soupçons sont dirigés vers l’ami de la victime, invité la veille pour un dîner avec d’autres convives.



Au lendemain du crime, l’invité en question était introuvable.

Les signalements obtenus auprès des voisins et des amis conduiront les gendarmes sur la piste du natif de Khemis

Meliana. K. B.



LA POLICE MÈNE UN COUP DE FILET



Une unité des forces de sécurité de la BRI d’Oran, relevant de la sûreté de wilaya d’Oran, en opération combinée avec les éléments de la sûreté de daïra de Aïn El Turck, a effectué, durant la nuit de mercredi à jeudi, une importante descente dans un bidonville de la commune de Aïn El Turck, anciennement un supermarché, Azur Market, avant d’être ravagé par un incendie.



Des dizaines de personnes des deux sexes ont été interpellées lors de cette intervention marquée par une forte résistance des locataires de ce bidonville qu’occupent environ 100 familles.



Selon nos informations, la «création de lieux de débauche, détention et commercialisation de stupéfiants, troubles à l’ordre public et réalisation de constructions illicites», sont les motifs à l’origine de cette opération. Il y a lieu de savoir que le site en question est un ancien Souk El Fellah, acquis par la suite par le groupe Khaouadja qui en a gardé la vocation de centre commercial. Détruit 10 ans auparavant par un incendie, le centre sera squatté par des familles et des marginaux venus d’Oran et d’ailleurs. Au fil du temps, les lieux deviendront un véritable coupe-gorge. Pour en revenir à la descente de police,

la dizaine de personnes interpellées seront présentées devant

la justice. K. B.



15 HABITATIONS ILLICITES DÉMOLIES



Les services techniques de l’APC de Aïn El Turck ont procédé, jeudi, à la démolition de 15 habitations illicites dans la localité

de la Madrague. Selon un membre de l’APC, les 15 familles délogées ont été relogées au nouveau pôle urbain de Oued- Tlélat. Il est à signaler que cette opération de démolition est la deuxième ayant concerné cette station balnéaire, où 5 constructions érigées illégalement avaient été éradiquées sur instruction des autorités de wilaya. Il faut rappeler que le phénomène des constructions illicites a repris de manière fulgurante à travers les communes de la daïra de Aïn El Turck.

Au chef-lieu, l’essentiel des habitations illicites est concentré à Cap Falcon et aux bords des plages, allant de St Roch à Beau Séjour, complètement envahis. A Bousfer, de véritables bidonvilles ont pris naissance à l’entrée de la ville et dans la localité d’El Qaria. Dans la commune d’El Ançor, le même constat est fait avec des dizaines d’habitations érigées illégalement à l’abri du regard. A Mers El Kébir, les hameaux, comme haï Ouarsenis (Sardina), Bastien, pour ne citer que ces deux-là, sont devenus de mini-favelas. K. B.



4 PERSONNES ARRÊTÉES POUR TRAFIC DE COCAÏNE



Les éléments du BRI 02 de la sûreté de wilaya d’Oran ont saisi, cette fin de semaine, au niveau d’Oran, 30 grammes de cocaïne.

Une saisie qui leur a permis l’arrestation de quatre individus âgés entre 27 et 62 ans, tous des récidivistes dans des affaires de deal de drogue et très connus des services de la sûreté. Cette même arrestation a permis à ces éléments sécuritaires de saisir









chez ces derniers la somme de 93 000 DA. Selon les faits, c’est suite à des informations qui sont parvenues aux policiers qu’une enquête a été ouverte. Les investigations permettront aux enquêteurs de localiser ces trafiquants de drogue dure et de les arrêter en possession de la quantité de cocaïne et d’argent cités plus haut. Ils ont été placés en garde à vue en attendant d’être présentés par devant le magistrat instructeur près le tribunal d’Oran. S. M.

DÉCOUVERTE D’UN SQUELETTE HUMAIN DANS UN PUITS

Les éléments de la Protection civile d’Oran ont déposé, avanthier, des ossements à la morgue de l’hôpital d’El Mohgoun pour une éventuelle autopsie. En effet, selon un communiqué, à haï Emir Abdelkader, dans la commune de Béthioua, un squelette d’humain a été découvert dans un puits profond de près de 20 mètres. Une enquête a été ouverte. Z. S.



UN HOMME DÉCOUVERT MORT DANS UNE MOSQUÉE

Le corps sans vie d’un homme âgé de 29 ans a été découvert, avant-hier, dans une mosquée dans la commune de Aïn El Turck.

Selon la Protection civile, la victime a été découverte dans la salle d’ablutions de la mosquée Essaida Zaineb. La dépouille ne portait aucune trace de violence ou de décomposition. Elle a été déposée à la morgue. Une enquête été ouverte. Z. S.