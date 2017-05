Réagissez

- Incendie au centre commercial d’Arzew : Les pompiers chargés du sauvetage honorés

L’agent de la Protection civile, le caporal de l’unité d’Arzew, Reguigue Lakhdar, qui a réussi à porter secours à huit personnes suite à l’incendie survenu dans un centre commercial le 7 mai dernier à Arzew, a été honoré, hier, lors d’une cérémonie organisée au siège de l’unité des Plateaux.

Grâce à son geste, ce pompier est parvenu à arracher les barreaux d’une fenêtre au premier étage et à extraire les victimes du feu, a noté le colonel Ferroukhi, qui a également félicité toutes les équipes d’intervention et de soutien mobilisées dans cette opération de sauvetage et qui a fait un mort et trois blessés parmi les agents de la Protection civile.

Dans ce registre, on saura qu’une vaste campagne de prévention visant à éviter le départ du feu dans les établissements, notamment les centres commerciaux, les salles de fêtes, les bains maures, entre autres, est lancée à Oran. Des inspections qui permettront aux agents de la Protection civile de cerner et d’identifier les insuffisances et de minimiser les dégâts grâce au dispositif de prévention.

- Incendie dans une base de vie d’une compagnie indienne

Avant-hier à 23h19, un chalet d’une superficie de 45m2 a pris feu dans une base de vie d’une compagnie de construction indienne. Cet incendie, dont les circonstances restent à déterminer, a provoqué en sus des dégâts matériels, la suffocation d’un ouvrier qui occupait les lieux. Les pompiers intervenus sur les lieux ont pu venir à bout de ce sinistre et prodiguer à l’ouvrier les soins d’urgence.

- Riche programme pour les cinéphiles

Après le cycle hebdomadaire de projections de films et documentaires à la Cinémathèque et à la salle Murdjadjo (Ex -Balzac) depuis le 11 mai, les cinéphiles oranais renouent avec le 7e art grâce à une série de programmations de métrages primés par L’Office national de la culture de l’information.

Ce dernier, pour assurer une relance des activités cinématographiques, vient de lancer, au niveau de la salle de cinéma Es-Sâada (Ex-Colisée), un riche programme de longs métrages à raison de trois séances par jour à 14h, 17h et 21h jusqu’au 27 juin prochain. Pour le mois de Ramadhan, il est prévu uniquement deux séances, à 15h et à 22h30, selon le gérant de la salle, Noureddine Bessol. A l’affiche de ce programme figurent six longs métrages nouvellement produits, avec une tarification de 200 DA l’entrée.

Pour sa part, la Cinémathèque d’Oran a concocté également un programme sur le cinéma universel jusqu’au 20 mai courant. Pour aujourd’hui, il y aura la projection, à 14h, du fameux film-documentaire sur la vie et le combat du chahid, héros de la Révolution, Krim Belkacem.

- Exposition de peinture

Une exposition de peinture de l’artiste Saber Mazouz Bachir sera organisée aujourd’hui de 17 h à 20 h au niveau de la galerie Civ-Œil, située au 3 rue Latrech Mohamed à Oran, sous le thème «Contemplation». Cet artiste revient sur la scène des expositions après une longue absence. C’est un ancien des Beaux-Arts d’Oran plein de talents. Dans cette collection, il invite le public à voyager dans un monde de couleurs et de formes, une contemplation qui ne laissera pas indifférent.