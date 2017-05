Réagissez

- Les habitants de l’USTO réclament la réfection des chaussées

Les habitants de la Cité 1245, dans le quartier HLM USTO, ne sont pas au bout de leurs peines. L’état déplorable de la chaussée et le matériel roulant abandonné sur place par l’entreprise chargée du revêtement de l’ensemble des ruelles de ce quartier ont fait réagir les riverains, qui ont tenu à dénoncer, hier, les désagréments occasionnés.

En effet, les travaux ont débuté en novembre 2015, selon un habitant de la cité et ont porté sur une rénovation des trottoirs en mauvais état. Des travaux de curage et d’entretien des avaloirs ont été également effectués, toutefois le revêtement de la chaussée a été entamé et abandonné quelques jours après. Cette année, explique notre interlocuteur, le projet a été relancé et abandonné une deuxième fois, ce qui n’a pas été sans conséquences sur le quotidien des habitants.

Plusieurs engins lourds, entre camions, compresseurs et autres équipements évalués à plusieurs millions de centimes, ont été abandonnés, engendrant une véritable entrave au stationnement des véhicules des occupants des lieux, a-t-il ajouté. Les concernés demandent à ce que ces espaces qui leur sont réservés soient évacués afin d’éviter tout accident. Dans un appel pressant lancé, hier, au wali d’Oran, les habitants de la cité Ibn Rochd ont exigé à ce que ces espaces soient libérés puisque les travaux n’ont toujours pas repris, au grand désespoir des familles qui espéraient voir leur cité dans un meilleur état.

- Excursion au profit de 4200 enfants à la forêt de M’sila

Une sortie aérée au profit de 4200 enfants relevant des structures de la Jeunesse et des sports des 26 communes de la wilaya d’Oran est programmée le 20 mai au niveau de la forêt de M’sila, dans la daïra de Boutlélis. Selon le chargé de l’animation sportive à la DJS, cette sortie s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l’enfance prévue le 1er juin et dont la date a été avancée en raison du mois de Ramadhan. Un riche programme d’activités culturelles et sportives avec des jeux éducatifs a été concocté pour cet événement par la DJS.

- Tentative de suicide par pendaison d’un quinquagénaire

Un quinquagénaire (55 ans) a tenté de mettre fin à ses jours, avant-hier à 15 h, en se pendant avec une corde dans sa construction illicite, sise à Aïn Safia (Clairefontaine), dans la commune de Aïn El Turck. Les éléments de la Protection civile, qui sont intervenus sur place, l’ont découvert inanimé, mais toujours en vie. Après les secours d’urgence, ils l’ont transféré à l’hôpital de Aïn El Turck.