- Les commerces seront-ils ouverts durant l’Aïd ?

Pas moins de 716 commerçants seront mobilisés durant l’Aïd pour assurer l’approvisionnement des citoyens en produits de base sur l’ensemble du territoire de la wilaya d’Oran, a annoncé le directeur du commerce. Selon des informations recueillies, il s’agit de 208 boulangeries, 475 magasins d’alimentation générale et de fruits et légumes, 4 laiteries, 14 minoteries et des stations-service et une unité de production d’eau minérale.

Les listes et programmes des commerçants devant assurer la permanence durant les deux jours de l’Aïd ont été élaborés en coordination avec les commissions locales, les représentants de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) et des associations de protection des citoyens. La direction du commerce a aussi mobilisé une centaine d’agents répartis sur 40 brigades pour l’encadrement et le contrôle de cette opération.

Pour contraindre les commerçants à rester ouverts durant les fêtes, le ministère du Commerce a mis en place un système de permanences contraignant, prévoyant des sanctions pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement. Ces sanctions concernent la fermeture administrative du local commercial pour une période allant d’une semaine à 30 jours et autres amendes. En dépit de ces mesures à chaque fête de l’Aïd, plusieurs wilayas du pays, et notamment les grandes villes, connaissent des perturbations dans l’approvisionnement en produits alimentaires de large consommation et nombreux sont les commerçants qui ne respectent pas la permanence.

- Une femme blessée suite à un effondrement

Le vieux bâti continue à s’effriter à Oran, occasionnant des blessés, à l’exemple de la matinée d’hier, au niveau de la place Bendaoud, quartier d’El Derb, où une femme a été blessée suite à un l’effondrement d’un faux plafond. La victime, âgée de 50 ans, a été touchée aux jambes. Les éléments de la Protection civile, après avoir soigné sur place la blessée, l’ont évacuée vers le service des urgences.

- Un narcotrafiquant arrêté à l’aéroport

Les éléments de la sûreté de wilaya ont arrêté un trafiquant de kif qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international suite à sa condamnation par contumace dans des affaires de trafic de stupéfiants. Ce dernier, apprend-on de ces mêmes sources, âgé de 40 ans, a été arrêté au niveau de l’aéroport international Ahmed Ben Bella d’Oran.

- Découverte d’ossements humains

Un squelette humain a été découvert au niveau de l’île Aura, au large de Cap Falcon. Selon la Protection civile, les ossements ont été trouvés lundi vers 19h par des pêcheurs. Le squelette a été évacué du large par les éléments de la Protection civile puis déposé à la morgue de l’hôpital de Aïn El Turck, en attendant de le soumettre à une analyse qui va déterminer son sexe et son âge. Une enquête est ouverte par la brigade de la Gendarmerie nationale territorialement compétente.

- Les gérants d’auto-écoles ne décolèrent pas à Aïn El Turck

Les gérants des auto-écoles de Aïn El Turck, affiliés à l’Organisation nationale des auto-écoles (ONAE), ont exigé que le nouveau site qui leur a été proposé à haï Bensmir, en remplacement de l’ancien situé en plein cœur de Aïn El Turck, soit aménagé et sécurisé en vue de son exploitation pour les circuits de permis de conduire. Lors d’une réunion tenue en présence du président de l’ONAE, les professionnels ont été unanimes quant à l’état de ce nouveau site, qui, selon le président du bureau de wilaya, est dépourvu de toutes les commodités.

Pour rappel, ce transfert a été décidé après la fermeture de l’ex- stade servant de circuit d’examen et situé en pleine ville. Les gérants des auto-écoles avaient fermé la route à la circulation exigeant ainsi sa réouverture. Outre ce transfert vers le nouveau site, notre interlocuteur a évoqué l’autre problème relatif aux catégories de permis de conduire.

En effet, les professionnels suggèrent que pour les poids lourds, il est préférable de passer le C1 ensuite le C2 toujours dans la même catégorie et pour les gros tonnages au lieu du C2, directement, tel que décidé par le ministère. Cet allégement risque de pénaliser les gérants qui sont détenteurs uniquement de la catégorie C1.