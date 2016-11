Réagissez

- Une blessée dans l’effondrement d’un faux plafond

Une femme de 60 ans a été évacuée vers l’hôpital à la suite de l’effondrement d’un faux plafond à Sidi El Houari, selon un communiqué de la Protection civile. L’accident s’est produit avant-hier vers 14h au 6, rue Tissemsilt. La victime souffre de blessures au bras gauche et à l’épaule.

- Du théâtre pour les prisonniers

La direction du théâtre régional d’Oran (TRO) Abdelkader Alloula va lancer, pour la période allant du 4 au 26 décembre, un programme d’activités culturelles à l’intérieur des six établissements de rééducation, de réinsertion et de réadaptation implantés à Oran et dans les autres wilayas de l’ouest du pays.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la convention établie entre les ministères de la Culture et celui de la Justice. Ces établissements pénitenciers vont recevoir, à partir du 4 décembre, des troupes du TRO pour des représentations théâtrales suivant le programme établi. Ainsi, par exemple, pour l’après-midi de dimanche prochain, à partir de 14h, il est prévu la représentation, au centre de Aïn Témouchent, de la pièce Jeu de mariage, créée par Mourad Senouci et dont la mise en scène a été faite par Abdelkader Belkaïd.

- Un camion chute dans un ravin à Arzew

Avant-hier à 19h35, sur la route appelée «Tête de carbon» (daïra d’Arzew), un camion de marque KIA, transportant des olives, s’est renversé dans un ravin à 30 mètres en contrebas. Les éléments de la Protection civile ont utilisé de gros moyens (grue, camion, etc.) pour repêcher le camion entièrement endommagé. Le conducteur, qui a dû sans doute abandonner son véhicule en sautant sur la chaussée, n’était pas présent sur les lieux de l’accident.