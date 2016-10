Émigration clandestine : 58 harraga interceptés au large d’Oran et de Mostaganem

Réagissez





Le phénomène de la harga n’est pas prêt de s’estomper et prend de plus en plus d’ampleur.

Pas moins de 58 candidats à l’émigration clandestine ont été interceptés, dans la nuit de jeudi à vendredi, au large d’Oran et de Mostaganem par les forces navales de la façade maritime ouest. Cinq embarcations pneumatiques ont été repérées par les gardes-côtes qui patrouillaient dans les zones d’Oran et de Mostaganem. Au nord de Aïn El Turck, les unités des forces navales ont intercepté quatre embarcations avec à leur bord des groupes de 15, 14 et 19 migrants déterminés à rallier les côtes européennes. Au nord de Mostaganem, c’est un groupe de 10 harraga qui a été repéré. Au total, 58 candidats à l’émigration clandestine, parmi lesquels un Syrien, un Malien et huit mineurs ont été arrêtés et remis aux services de sécurité pour le complément de l’enquête. Dans la nuit du 1er au 2 octobre, deux tentatives d’embarquement clandestin ont été vouées à l’échec grâce à l’intervention des gardes-côtes au large d’Oran et de Beni Saf et 85 migrants ont été interceptés par les forces navales de la façade maritime ouest. Depuis plusieurs jours, les gardes-côtes ont redoublé d’efforts pour lutter contre le phénomène. Au total, pas moins de 143 candidats à l’émigration clandestine ont été interceptés au large d’Oran et Mostaganem en l’espace de 4 jours.

F. A.