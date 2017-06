El Qaria (Bousfer) : Les habitants se plaignent du climat d’insécurité

Réagissez

Les habitants de haï Fellaoucen, plus connu sous son ancienne appellation «El Qaria», sont montés au créneau pour dénoncer le climat d’insécurité qui sévit dans leur localité, notamment durant ces soirées du mois de Ramadhan.

«Nous sommes terrifiés par la montée de la violence dans notre hameau, il ne se passe pas un jour sans qu’une bagarre éclate ou qu’une agression sur un paisible citoyen soit enregistrée», confiera, apeuré, un père de famille. Ces dernières soirées ont été particulièrement violentes, nous dit-on, obligeant les citoyens à se cloîtrer chez eux malgré la chaleur torride. «Des bagarres sanglantes, à coups de machettes, ont éclaté ces derniers temps, entre des jeunes, parfois d’un même quartier, pour des histoires de drogue, créant une panique sans précédent parmi la population», dira notre interlocuteur.

Et malgré les interpellations quotidiennes effectuées par les services de la gendarmerie, il se trouve toujours d’autres jeunes pour déclencher des bagarres sous l’effet des psychotropes et de l’oisiveté. Souvent, ce sont des bandes rivales qui se livrent bataille pour des histoires banales mais qui dégénèrent vite, ajoutera ce père de famille. En effet, ce hameau, à mi-distance entre Aïn El Turck et la commune de Bousfer, dont il dépend administrativement, a été depuis longtemps un point de chute des marginaux.

Le commerce de la drogue est devenu la seule ressource financière pour ces centaines de jeunes désœuvrés, issus de familles démunies. La localité n’intéresse les responsables locaux qu’à l’approche d’une échéance électorale parce qu’elle est considérée comme étant un important réservoir de voix électorales. Mais une fois les lampions éteints, elle replonge totalement dans sa déchéance, loin des regards.