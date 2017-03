El othmania (ex- Maraval) : Souk «Larbaâ» démantelé

Réagissez

Après plusieurs appels des riverains soucieux de l’état de dégradation dans lequel se trouve le quartier Maraval et des dizaines de correspondances adressées au wali et aux services de police, exigeant une délocalisation du marché informel dit «Souk Larbaâ» vers un autre site, celui-ci a été interdit, hier, au grand soulagement des habitants.

Les services de police, réquisitionnés par la wilaya, ont été mobilisés dès 6h du matin afin d’interdire l’ouverture de ce marché qui a fini par clochardiser l’un des plus beaux quartiers d’Oran. Une expansion anarchique, qui n’a pas été sans conséquences sur la circulation et l’environnement, entre autres.

Chaque mercredi, un flux massif de citoyens vers ce marché est constaté, ce qui a généré un véritable goulot d’étranglement dans ce paisible quartier. Outre le squat des espaces, l’on dénonce le volume de détritus abandonnés, qui a doublé, voire triplé, depuis plusieurs mois, en raison du nombre croissant de commerçants informels. Plus de 40 tonnes d’ordures sont ramassées tous les mercredis, un calvaire pour les habitants et pour les éboueurs de la commune. Le nombre de commerçants avait doublé et les horaires du marché n’étaient plus respectés, ce qui souligne clairement l’ampleur du phénomène, apprend-on.