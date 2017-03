El Mohgoun (Oran : Des souscripteurs aux logements LSP en colère

Réagissez

Les 54 souscripteurs des logements LSP d’El Mohgoun ont lancé, hier, un appel pressant aux autorités locales afin de se pencher sur leur cas. Depuis 2008, date du lancement du projet, ces familles sont toujours en attente de leurs logements achevés, à l’exception des travaux de VRD qui n’ont pas encore été entamés, alors que des promesses ont été données le 10 février dernier par le promoteur, pour enfin livrer ces logements. Les souscripteurs affirment avoir observé plusieurs rassemblements devant les sièges de la DLEP, la DUCH, et même la wilaya, pour exiger du promoteur l’attribution de ce quota qui fait partie d’un programme de 150 logements LSP, dont 54 sous forme d’appartements, alors que le reste est prévu sous forme de villas.

Le collectif s’interroge sur ce retard qui, selon eux, reste injustifié, et menace d’investir les lieux si le problème persiste. Hier, le collectif dit être prêt à creuser des fosses septiques dans le cas où leurs doléances ne sont pas prises en compte dans l’immédiat par le promoteur. Le délai de réalisation de ces logements était prévu pour 24 mois et non 9 ans.